Дронова атака на Одещину: є загиблий

Пожежа через російський обстріл Одеси, архівне фото: ДСНС

У ніч на 6 травня російські війська атакували дронами Одеський район. Внаслідок удару було зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури, загинула людина.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, пошкоджені кілька приватних будинків. У різних місцях виникли пожежі. На місці одного з влучань знайшли тіло загиблої людини.

Нагадаємо, що росіяни також атакували і Миколаївську область. Увечері 5 травня ударний дрон атакував Коблівську громаду. Внаслідок влучання була пошкоджена будівля дитячо-оздоровчого центру.