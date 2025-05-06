За добу на Миколаївщині виникло дев’ять пожеж: горіли будинки, авто та суха трава

Пожежа авто у Миколаївській області 5 травня, фото ДСНС

Протягом доби 5 травня та вночі 6 травня рятувальники дев’ять разів виїжджали на гасіння пожеж у Миколаївській області. Чотири з них сталися в житловому секторі, зокрема три — у Миколаєві.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Центральному районі Миколаєва зайнявся балкон на другому поверсі багатоповерхівки. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 15 мешканців з сусідніх квартир. Пожежу площею 2 квадратні метри швидко ліквідували.

У Заводському районі горіла кімната житлового будинку, а також будівля, яка не експлуатується. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів.

У селі Дільниче Миколаївського району загорівся сарай. Спільними зусиллями рятувальників з Нової Одеси та місцевої пожежної охорони полум’я ліквідували за годину.

Також сталася пожежа автомобіля ВАЗ 21099 у селі Врадіївка. Авто загорілося під час руху через коротке замикання. Вогонь знищив 6 квадратних метрів.

Ще чотири випадки стосувалися загоряння сухої трави в різних районах області. Загальна площа таких пожеж склала близько 4 гектарів.

Нагадаємо, раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.