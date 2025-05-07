На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року, архівне фото «МикВісті»

На Херсонщині у селі Кізомис 66-річний чоловік підірвався на російській міні. Його з численними уламковими пораненнями доставили в лікарню.

Про це повідомила в Херсонська ОВА.

«У Кізомисі чоловік підірвався на міні. 66-річного постраждалого у тяжкому стані доставили до лікарні. У нього численні уламкові поранення тулуба, рук і ніг, травматичний шок та контузія», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медики стабілізували стан потерпілого. Йому надають усю необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області трактор, яким перевозили гуманітарну допомогу до прифронтового села, натрапив на російську протипіхотну міну типу «пелюстка».