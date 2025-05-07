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На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року, архівне фото «МикВісті»Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року, архівне фото «МикВісті»

На Херсонщині у селі Кізомис 66-річний чоловік підірвався на російській міні. Його з численними уламковими пораненнями доставили в лікарню.

Про це повідомила в Херсонська ОВА.

«У Кізомисі чоловік підірвався на міні. 66-річного постраждалого у тяжкому стані доставили до лікарні. У нього численні уламкові поранення тулуба, рук і ніг, травматичний шок та контузія», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медики стабілізували стан потерпілого. Йому надають усю необхідну допомогу.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області трактор, яким перевозили гуманітарну допомогу до прифронтового села, натрапив на російську протипіхотну міну типу «пелюстка».

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