Росіяни обстріляли 32 населені пункти Херсонщини: шестеро поранених

Російський снаряд у Херсоні, архівне фото Херсонської ОВА

Протягом доби російські військові атакували 32 населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранення отримали шестеро людей.

Про це 8 травня повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під вогнем опинилися десятки сіл і міст, зокрема Херсон, Михайлівка, Олександрівка, Станіслав, Берислав, Антонівка, Білозерка, Томина Балка та інші.

Пошкоджено три багатоповерхові будинки, шість приватних осель і кілька автомобілів.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині 6 травня російські військові обстріляли 35 населених пунктів. Двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.