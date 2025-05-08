Росіяни обстріляли 32 населені пункти Херсонщини: шестеро поранених
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- Марія Хаміцевич
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9:15, 08 травня, 2025
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Протягом доби російські військові атакували 32 населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранення отримали шестеро людей.
Про це 8 травня повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під вогнем опинилися десятки сіл і міст, зокрема Херсон, Михайлівка, Олександрівка, Станіслав, Берислав, Антонівка, Білозерка, Томина Балка та інші.
Пошкоджено три багатоповерхові будинки, шість приватних осель і кілька автомобілів.
Раніше повідомлялось, що на Херсонщині 6 травня російські військові обстріляли 35 населених пунктів. Двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.
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