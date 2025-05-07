На Херсонщині через російські обстріли загинули двоє людей, шестеро поранених

Обстріл Херсонщини, фото: Херсонська ОВА, ілюстраційне

На Херсонщині впродовж доби російські військові обстріляли 35 населених пунктів. Двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

Про це 7 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, армія РФ атакувала житлові квартали, критичну та соціальну інфраструктуру. Пошкоджені багатоповерхівка та дев'ять приватних будинків, стільникова вежа, газопровід, складське приміщення та автівка.

Нагадаємо, що вдень 6 травня FPV-дрони атакували Миколаївщину. В одному із сіл внаслідок вибуху було пошкоджено приватний будинок і магазин.

Також внаслідок російської атаки на Київ уранці 7 травня загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранення. Серед постраждалих – четверо дітей, трьох з них госпіталізували з опіками.