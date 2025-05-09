Росія обстріляла понад 20 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і поранений

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Минулої доби, 8 травня, під російським вогнем опинилися десятки населених пунктів Херсонської області. Російські війська застосовували дрони, артилерію та авіацію для атак по мирному населенню.

За словами, начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, під ударами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Понятівка, Наддніпрянське, Берислав, Шляхове, Чарівне, Берегове, Кізомис, Козацьке, Зміївка, Львове, Микільське, Нововоронцовка, Новотягинка, Одрадокам’янка, Софіївка, Тягинка та Херсон.

Обстріли завдали шкоди житловим кварталам — були пошкоджені одна багатоповерхівка та три приватні будинки. Крім того, зазнали руйнувань кілька приватних автомобілів. Унаслідок чергової атаки одна людина загинула, ще одна — отримала поранення.

Нагадаємо, що 7 травня російські військові атакували 32 населені пункти Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранення отримали шестеро людей.