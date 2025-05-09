У Вознесенську вночі горіла вантажівка: підозрюють підпал

Пожежа авто у Вознесенську, фото: ДСНС Миколаївщини

Уночі 8 травня у Вознесенську, що на Миколаївщині, загорілася припаркована вантажівка Mercedes-Benz 1117. За попередніми даними, причиною став підпал.

Вогонь загасили на площі 3 квадратні метри, повідомило Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Цього ж дня пожежа сталася і в селі Мигія Первомайського району. Там у житловому будинку загорілася кімната. До гасіння залучили рятувальників та місцеву пожежну охорону з села Софіївка. Причиною стало коротке замикання електромережі. Пожежу швидко ліквідували.

Нагадаємо, раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.