  • пʼятниця

    9 травня, 2025

  • 13.6°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 9 травня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 13.6° Слабкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Вознесенську вночі горіла вантажівка: підозрюють підпал

Пожежа авто у Вознесенську, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа авто у Вознесенську, фото: ДСНС Миколаївщини

Уночі 8 травня у Вознесенську, що на Миколаївщині, загорілася припаркована вантажівка Mercedes-Benz 1117. За попередніми даними, причиною став підпал.

Вогонь загасили на площі 3 квадратні метри, повідомило Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Цього ж дня пожежа сталася і в селі Мигія Первомайського району. Там у житловому будинку загорілася кімната. До гасіння залучили рятувальників та місцеву пожежну охорону з села Софіївка. Причиною стало коротке замикання електромережі. Пожежу швидко ліквідували.

Нагадаємо,  раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

Останні новини про: Пожежі

На Харківщині через сильну лісову пожежу готують евакуацію місцевих
На Миколаївщині за добу сталося шість пожеж, вогонь охопив понад 5 тисяч квадратних метрів
За добу на Миколаївщині виникло дев’ять пожеж: горіли будинки, авто та суха трава
Реклама

Читайте також:

новини

Служба відновлення планує витратити ₴946 млн на ремонт понад 800 км доріг на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич хоче повернути інспекцію з благоустрою Миколаєва, ліквідовану у 2014 році

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві не встигли українізувати стелу ольшанців: 8 травня квіти покладали перед банером

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Не спрацювала кнопка», — нардеп Пасічний пояснив своє голосування за ратифікацію надрової угоди

Юлія Бойченко
новини

Ратифікацію угоди з США про надра підтримали майже всі миколаївські нардепи

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Пожежі

За добу на Миколаївщині виникло дев’ять пожеж: горіли будинки, авто та суха трава
На Миколаївщині за добу сталося шість пожеж, вогонь охопив понад 5 тисяч квадратних метрів
На Харківщині через сильну лісову пожежу готують евакуацію місцевих

Служба відновлення планує витратити ₴946 млн на ремонт понад 800 км доріг на Миколаївщині

За добу росіяни тричі атакувала Очаків FPV-дронами

Сі Цзіньпін у Москві заявив про підтримку Росії та назвав Путіна союзником у зміні світового порядку