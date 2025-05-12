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Адміністрація Центрального району Миколаєва ліквідувала звалище після того, як екологи написали листа

У мікрорайоні Ракетного Урочища в Центральному районі Миколаєва прибрали незаконне звалище після втручання Держекоінспекції, яка направила офіційне звернення до районної адміністрації.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції.

На кількох вулицях мікрорайону, зокрема, Безіменній, Привільній, 9 Воєнній, Зеленій Гірці, 1-й Госпітальній та провулку Інгульському — екологи знайшли незаконні скиди побутового сміття, сухої трави та гілля. 

Інспектори склали лист-звернення до адміністрації району з вимогою усунути порушення та навести лад. Після цього місцева влада прибрала територію.

Звалище в Центральному районі Миколаєва. Колаж: ДержекоінспекціяЗвалище в Центральному районі Миколаєва. Колаж: Держекоінспекція

Раніше повідомлялось, що суд зобов’язав Миколаївську міську раду побудувати лінію сортування твердих побутових відходів відповідно до затвердженої у 2019 році цільової програми поводження з побутовими відходами.

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