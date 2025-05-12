На Одещині пошкоджено будівлю суду через російський обстріл

У ніч на 12 травня в Одеській області внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджена адміністративна будівля однієї з судових установ.

Про це повідомили на сайті Служби судової охорони.

Зазначається, що внаслідок обстрілу було пошкоджено фасад, вікна, віконні рами, а також робочі приміщення та кабінети всередині будівлі.

Також додали, що ніхто з працівників суду та співробітників Служби судової охорони не постраждав.

Пошкоджена будівля суду на Одещині. Фото: Служба судової охорони Пошкоджена будівля суду на Одещині. Фото: Служба судової охорони Пошкоджена будівля суду на Одещині. Фото: Служба судової охорони

Нагадаємо, вранці 12 травня росіяни ударними безпілотниками атакували Білгород-Дністровський, що на Одещині.

Раніше повідомлялось, що в Одесі планують збільшити фінансування на ліквідацію наслідків обстрілів — пропонують додати 10 мільйонів гривень у програму «Незламна Одеса».