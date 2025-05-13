На Миколаївщині горіло сміттєзвалище: вогонь охопив 350 квадратних метрів

Пожежа будинку на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом 12 травня та в ніч на 13 травня в Миколаївському районі виникли три пожежі, найбільша з яких виникла на території сміттєзвалища в селі Лугове Коблівської громади.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, вранці на полігоні зайнялося сміття, пожежа охопила площу близько 350 квадратних метрів. Для її ліквідації були задіяні місцеві вогнеборці з Рибаківки та техніка комунального підприємства. Пожежу вдалося загасити.

Окрім цього, у селі Каравелове ввечері зайнявся дачний будинок — ймовірною причиною стала несправність електромережі. Пожежники загасили полум’я, яке поширилось на 40 квадратних метрів.

Третьою подією стала ранкова пожежа 13 травня у Миколаєві. Загорілося сміття на відкритій території. Займання швидко ліквідували.

Нагадаємо, раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.