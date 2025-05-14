Російські війська атакували Херсонщину: поранені двоє людей

Наслідки російського обстрілу Херсона, ілюстративне фото: Нацполіція

Протягом минулої доби, 13 травня, низка населених пунктів Херсонщини опинилася під російським вогнем. Армія РФ здійснювала удари з безпілотників, артилерії та авіації по 30 населених пунктах області.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілів постраждали об'єкти критичної інфраструктури та житлові квартали. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки й п’ять приватних осель. Окрім того, зруйновано стільникову вежу, сарай, складські приміщення, кілька гаражів та легкових автомобілів. Внаслідок атак двоє мирних жителів зазнали поранень.

Також 13 травня росіяни атакували і Миколаївську область. Внаслідок одного з влучань у селі Лупареве було пошкоджено будівлю на території лікарні, а також спалахнула пожежа.