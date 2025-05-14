Російські війська атакували Херсонщину: поранені двоє людей
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- Марія Хаміцевич
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9:00, 14 травня, 2025
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Протягом минулої доби, 13 травня, низка населених пунктів Херсонщини опинилася під російським вогнем. Армія РФ здійснювала удари з безпілотників, артилерії та авіації по 30 населених пунктах області.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Внаслідок обстрілів постраждали об'єкти критичної інфраструктури та житлові квартали. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки й п’ять приватних осель. Окрім того, зруйновано стільникову вежу, сарай, складські приміщення, кілька гаражів та легкових автомобілів. Внаслідок атак двоє мирних жителів зазнали поранень.
Також 13 травня росіяни атакували і Миколаївську область. Внаслідок одного з влучань у селі Лупареве було пошкоджено будівлю на території лікарні, а також спалахнула пожежа.
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