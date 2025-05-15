Росіяни вдарили дроном по авто з гуманітарною допомогою на Херсонщині: поранено водія

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото Нацполіції, для ілюстрації

Увечері 14 травня російські війська скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль із гуманітарною допомогою в Бериславському районі Херсонської області. Поранення отримав 48-річний водій.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Автівка потрапила під атаку приблизно о 21:50. Потерпілого госпіталізували. За даними прокуратури, триває документування воєнного злочину.

Минулої доби російська армія атакувала 34 населені пункти Херсонської області та місто Херсон, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ударами опинилися житлові квартали й об’єкти соціальної інфраструктури. Пошкоджено багатоповерховий будинок, 12 приватних осель і кілька автомобілів. Поранення отримали дев’ятеро цивільних.

Нагадаємо, що вранці 14 травня на Херсонщині через росіян постраждали троє мирних жителів — двоє в результаті обстрілів із дронів, ще одна жінка підірвалася на міні.