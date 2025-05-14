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На Херсонщині за ранок постраждали троє людей

Вранці 14 травня на Херсонщині внаслідок ворожих атак постраждали троє мирних жителів — двоє в результаті обстрілів із дронів, ще одна жінка підірвалася на міні.

Як повідомили в Херсонській ОВА, близько сьомої ранку у селищі Білозерка російський безпілотник скинув вибухівку на цивільний автомобіль. Внаслідок цього поранення дістав 49-річний чоловік. У нього — мінно-вибухова травма, контузія та множинні уламкові поранення обличчя, рук, тіла і стегна. Постраждалого госпіталізували.

Згодом стало відомо про ще одну атаку — цього разу в Дніпровському районі Херсона. 51-річна жінка зазнала травм через удар російського дрона: у неї мінно-вибухове поранення та перелом гомілки. Її також доправили до лікарні.

Ще один інцидент стався в Бериславі. Там 68-річна жінка наступила на російську протипіхотну міну типу «пелюстка». Внаслідок вибуху у постраждалої діагностували травматичну ампутацію стопи. Жінку госпіталізували у тяжкому стані.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 13 травня, низка населених пунктів Херсонщини опинилася під російським вогнем. Армія РФ здійснювала удари з безпілотників, артилерії та авіації по 30 населених пунктах області.

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