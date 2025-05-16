Обстріли на Херсонщині: одна людина загинула, ще одна поранена

Наслідки обстрілу Херсона, фото/ілюстративне: Нацполіція

Упродовж минулої доби російські війська завдали ударів дронами, артилерією та авіацією по десятках населених пунктів Херсонщини.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали: пошкоджені три багатоповерхові та сім приватних будинків, зруйновані господарчі будівлі, газопровід і декілька авто.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також минулої доби, 15 травня, російська армія двічі атакувала FPV-дронами громаду на Миколаївщині.