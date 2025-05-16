У Херсоні під обстріл потрапили троє працівників МВА: є поранений
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- Альона Коханчук
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10:34, 16 травня, 2025
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У Херсоні під ранковий російський обстріл потрапили троє працівників міської військової адміністрації. Поранено водія.
Як повідомляє Херсонська МВА в Telegram, у момент атаки вони завантажували гуманітарну допомогу для облаштування укриттів та пунктів незламності.
За даними адміністрації, водій службового авто отримав поранення, а машина зазнала пошкоджень.
«Обстріли Херсона тривають. Як тільки дозволить ситуація, наші фахівці доставлять пораненого до лікарні», — зазначили в МВА.
Раніше повідомлялося, що упродовж минулої доби російські війська завдали ударів дронами, артилерією та авіацією по десятках населених пунктів Херсонщини.
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