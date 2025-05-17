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Росіяни атакували рейсовий автобус на Сумщині: 9 людей загинуло, ще 4 — поранені

На Сумщині росіяни атакували рейсовий автобус. Фото: НацполіціяНа Сумщині росіяни атакували рейсовий автобус. Фото: Нацполіція

Зранку 17 травня російські війська атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля на Сумщині. Внаслідок обстрілу девʼять людей загинуло, ще четверо — постраждали.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

За даними адміністрації, автобус рейсом Білопілля — Суми перевозив цивільних людей. Атака відбулася о 6:17 на виїзді з міста Білопілля. Попередньо, застосували «Ланцет».

На місці події вже працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають докази та фіксують злочинні сліди, повідомили у Національній поліції України.

Пізніше голова Білопільської громади Юрій Зарко повідомив, що у місті оголошено траур з 17 по 19 травня.

«Це день увійде в історію нашого міста, як «чорна субота». Навіть фашисти не робили подібного», — написав він.

На Сумщині росіяни атакували рейсовий автобус. Фото: НацполіціяНа Сумщині росіяни атакували рейсовий автобус. Фото: Нацполіція
На Сумщині росіяни атакували рейсовий автобус. Фото: НацполіціяНа Сумщині росіяни атакували рейсовий автобус. Фото: Сумська ОВА
На Сумщині росіяни атакували рейсовий автобус. Фото: НацполіціяНа Сумщині росіяни атакували рейсовий автобус. Фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, 16 травня, російські війська обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району.

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