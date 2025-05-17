Росіяни атакували рейсовий автобус на Сумщині: 9 людей загинуло, ще 4 — поранені
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- Даріна Мельничук
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8:25, 17 травня, 2025
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Зранку 17 травня російські війська атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля на Сумщині. Внаслідок обстрілу девʼять людей загинуло, ще четверо — постраждали.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
За даними адміністрації, автобус рейсом Білопілля — Суми перевозив цивільних людей. Атака відбулася о 6:17 на виїзді з міста Білопілля. Попередньо, застосували «Ланцет».
На місці події вже працюють слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, збирають докази та фіксують злочинні сліди, повідомили у Національній поліції України.
Пізніше голова Білопільської громади Юрій Зарко повідомив, що у місті оголошено траур з 17 по 19 травня.
«Це день увійде в історію нашого міста, як «чорна субота». Навіть фашисти не робили подібного», — написав він.
Нагадаємо, 16 травня, російські війська обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району.
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