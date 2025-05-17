  • субота

    17 травня, 2025

  • 14.6°
    Помірний дощ

    Миколаїв

  • 17 травня , 2025 субота

  • Миколаїв • 14.6° Помірний дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині двоє дітей загинули під час пожежі

На Одещині 17 травня загорілась господарча споруда. Фото: ДСНС ОдещиниНа Одещині 17 травня загорілась господарча споруда. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні, 17 травня, у селі Нові Маяки Одеської області сталась пожежа в господарчій споруді. Рятувальники виявила тіла двох дітей під час ліквідації пожежі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області. 

Зазначається, що загинули два хлопчики 2018 та 2019 років народження. Обстравини події зʼясовуються.

На Одещині 17 травня загорілась господарча споруда. Фото: ДСНС ОдещиниНа Одещині 17 травня загорілась господарча споруда. Фото: ДСНС Одещини
На Одещині 17 травня загорілась господарча споруда. Фото: ДСНС ОдещиниНа Одещині 17 травня загорілась господарча споруда. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, в Одеській області на двох маленьких дітей обвалилась стіна нежитлової будівлі. Молодший хлопчик загинув під завалами.

Останні новини про: ДСНС

У Миколаєві вперше з початку повномасштабної війни офіційно відкриють три пляжі
У травні в Карпатах мороз та снігопад: рятувальники попереджають туристів про небезпеку
Рятувальники допомогли туристу, який не зміг піднятися на Говерлу
Реклама

Читайте також:

новини

В готель у Коблевому приїхали правоохоронці та знесли літній майданчик на підставі рішення 8-річної давності

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Все старе, іржаве й небезпечне»: мешканці Миколаєва просять відремонтувати занедбаний дитячий майданчик у центрі міста

Світлана Іванченко
новини

«Це незаконний метод у боротьбі з боржниками», — депутат Степанець про вимкнення ліфтів у багатоповерхівках Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

У ЛШМД Миколаєва облаштують укриття для лежачих пацієнтів: роботи коштуватимуть ₴3,9 млн

Юлія Бойченко
новини

На винагороди українським суддям торік витратили близько ₴7,5 млрд — це на 300 млн більше, ніж у 2023 році

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: ДСНС

Рятувальники допомогли туристу, який не зміг піднятися на Говерлу
У травні в Карпатах мороз та снігопад: рятувальники попереджають туристів про небезпеку
У Миколаєві вперше з початку повномасштабної війни офіційно відкриють три пляжі

У Миколаєві тимчасово змінюють рух тролейбусів №7, №8 та №9

Росія атакувала громаду на Миколаївщині FPV-дронами

5 годин тому

У Херсоні чоловік підірвався на протипіхотній міні

Даріна Мельничук

Головне сьогодні