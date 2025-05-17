На Одещині двоє дітей загинули під час пожежі

На Одещині 17 травня загорілась господарча споруда. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні, 17 травня, у селі Нові Маяки Одеської області сталась пожежа в господарчій споруді. Рятувальники виявила тіла двох дітей під час ліквідації пожежі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.

Зазначається, що загинули два хлопчики 2018 та 2019 років народження. Обстравини події зʼясовуються.

На Одещині 17 травня загорілась господарча споруда. Фото: ДСНС Одещини На Одещині 17 травня загорілась господарча споруда. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, в Одеській області на двох маленьких дітей обвалилась стіна нежитлової будівлі. Молодший хлопчик загинув під завалами.