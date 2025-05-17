На Одещині двоє дітей загинули під час пожежі
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- Даріна Мельничук
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14:33, 17 травня, 2025
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Сьогодні, 17 травня, у селі Нові Маяки Одеської області сталась пожежа в господарчій споруді. Рятувальники виявила тіла двох дітей під час ліквідації пожежі.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.
Зазначається, що загинули два хлопчики 2018 та 2019 років народження. Обстравини події зʼясовуються.
Нагадаємо, в Одеській області на двох маленьких дітей обвалилась стіна нежитлової будівлі. Молодший хлопчик загинув під завалами.
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