На Херсонщині за тиждень знищили понад 1600 російських дронів

FPV-дрон. Ілюстраційне фото: heroesukraine.org

Минулого тижня над Херсонською областю Сили оборони знищили 83% російських безпілотників.

Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що з 12 травня по 18 травня росіяни застосували 1951 FPV-дрон та «скидів», з них 856 — у межах Херсонської громади.

Загалом знищили 1623 безпілотників, з них 702 — на території Херсонської громади.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, увечері 18 травня близько 22:30 російська армія вдарила по житлових кварталах Херсона.