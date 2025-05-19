На Херсонщині за тиждень знищили понад 1600 російських дронів
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- Даріна Мельничук
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23:11, 19 травня, 2025
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Минулого тижня над Херсонською областю Сили оборони знищили 83% російських безпілотників.
Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що з 12 травня по 18 травня росіяни застосували 1951 FPV-дрон та «скидів», з них 856 — у межах Херсонської громади.
Загалом знищили 1623 безпілотників, з них 702 — на території Херсонської громади.
Нагадаємо, увечері 18 травня близько 22:30 російська армія вдарила по житлових кварталах Херсона.
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