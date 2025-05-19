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Російський удар по Херсону: одна загибла і троє поранених

Наслідки російських атак по залізничному вокзалу Херсону. Фото: Херсонська ОВАНаслідки російських атак по залізничному вокзалу Херсону. Фото: Херсонська ОВА

Увечері 18 травня близько 22:30 російська армія вдарила по житлових кварталах Херсона.

За даними Херсонської міської військової адміністрації, внаслідок прямого влучання снаряда у будинок загинула 75-річна жінка. Ще троє постраждали — 76-річний чоловік і дві жінки віком 53 роки — госпіталізовані з контузіями та черепно-мозковими травмами.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, також протягом доби під російським вогнем опинилися десятки населених пунктів області.

Російські війська обстрілювали житлову та соціальну інфраструктуру, залізничні об'єкти, приватні будинки й багатоповерхівки. У результаті атак пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків, 2 багатоповерхові будинки, завод, стільникову вежу, гараж та кілька авто.

За оновленими даними, внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення.

Нагадаємо, що раніше російські військові обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини. Поранення отримали вісім людей.

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