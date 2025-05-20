Склад з комбікормом горів на Миколаївщині

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС

Упродовж 19 травня та в ніч на 20 травня вогнеборці чотири рази виїжджали на гасіння пожеж у Миколаївській області.

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області

У Миколаєві горіли склади з комбікормом. Рятувальників вдалося запобігти знищенню складу. Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів.

Дві пожежі сталися в житловому секторі. В одному з випадків зайнялись речі у квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки в Миколаєві — вогонь охопив 10 квадратних метрів. Інший випадок зафіксували в селі Братське Вознесенського району, де горів сарай. Вогонь не встиг перекинутися на житловий будинок поруч, площа займання — 60 квадратних метрів.

Також рятувальники гасили займання сухої трави та сміття на відкритій території — площа пожежі склала 1500 квадратних метрів.

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.