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Росія обстріляла 29 населених пунктів Херсонщини: десятеро поранених

Наслідки російського обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки російського обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Упродовж 20 травня російські війська масово обстрілювали правобережну частину Херсонської області.

Під російський вогонь потрапили 29 населених пунктів, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок атак поранення дістали десятеро людей. Серед обстріляних населених пунктів — Херсон, Антонівка, Берислав, Козацьке, Станіслав, Тягинка, Новотягинка, Шляхове та інші.

Пошкоджено багатоповерхові й приватні будинки, станцію техобслуговування, автобус, а також зафіксовано влучання по території очисних споруд.

Нагадаємо, що 20 травня росіяни також обстрілювали і Миколаївську область, але у результаті атак обійшлося без поранених та загиблих.

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