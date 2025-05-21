Росія обстріляла 29 населених пунктів Херсонщини: десятеро поранених
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- Марія Хаміцевич
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9:04, 21 травня, 2025
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Упродовж 20 травня російські війська масово обстрілювали правобережну частину Херсонської області.
Під російський вогонь потрапили 29 населених пунктів, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
Унаслідок атак поранення дістали десятеро людей. Серед обстріляних населених пунктів — Херсон, Антонівка, Берислав, Козацьке, Станіслав, Тягинка, Новотягинка, Шляхове та інші.
Пошкоджено багатоповерхові й приватні будинки, станцію техобслуговування, автобус, а також зафіксовано влучання по території очисних споруд.
Нагадаємо, що 20 травня росіяни також обстрілювали і Миколаївську область, але у результаті атак обійшлося без поранених та загиблих.
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