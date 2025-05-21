Намагався викрасти секретні розробки з оборонного заводу: на Одещині затримали підозрюваного

На Одещині затримали підозрюваного в роботі на російські спецслужби. Фото: СБУ

На Одещині Служба безпеки України викрила підозрюваного у роботі на російські спецслужби. За даними слідства, чоловік влаштувався на оборонний завод, щоб викрасти секретні військові розробки.

За даними СБУ, це 47-річний місцевий інженер, якому окупанти доручили отримати секретну документацію з виробництва комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ.

Для цього він влаштувався на завод. На той час правоохоронці вже відстежували його дії, адже викрили ще на етапі вербування російською спецслужбою.

Зазначається, що з першого дня на заводі чоловік намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем виробництва запчастин для військової техніки. Крім того, він виконував роль коригувальника — об’їжджав регіон, щоб виявити бойові позиції ППО та радіолокаційні станції, що допомогло б росіянам обійти систему протиповітряної оборони.

На Одещині затримали підозрюваного в роботі на російські спецслужби. Фото: СБУ На Одещині затримали підозрюваного в роботі на російські спецслужби. Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала підозрюваного. Під час обшуку у нього вилучили фото технічної документації, яку він планував передати ФСБ, а також інші докази його співпраці з російськими спецслужбами.

Чоловіку висунули підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Передбачене покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у травні СБУ розкрила агентурну мережу, яка займалася шпигунством у Закарпатській області. Затримано двох підозрюваних у передачі угорським спецслужбам інформації про військові сили, озброєння та реакцію місцевих жителів на можливий прихід угорських військ.