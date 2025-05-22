  • четвер

    22 травня, 2025

  • 20.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 травня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 20.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зранку у Херсоні через російську атаку загинула жінка

Наслідки обстрілу Херсона, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсона, фото: Нацполіція

Вранці 22 травня армія РФ з артилерії обстріляла Херсон, у результаті атаки загинула 85-річна жінка, яка перебувала в будинку.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За даними Херсонської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (частина 2 статті 438 КК України).

Крім цього, російські військові протягом доби обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини, зазначив Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджені газопроводи, чотири багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків та автомобілі. Також 11 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вночі 22 травня російські війська атакували і Миколаїв та передмістя дронами-камікадзе «Shahed 131/136». Але станом на ранок інформації про постраждалих або пошкодження не надходило.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський: Росія не готова до припинення вогню, потрібен тиск з усіх боків
У Фінляндії прогнозують, що Росія після війни в Україні нарощуватиме сили біля їхнього кордону
На Миколаївщині вночі збили 18 «Шахедів»
Реклама

Читайте також:

новини

Шамрай проти передачі обласній владі лікарень Миколаєва, бо буде як з ліквідованим Будинком дитини: «Сьогодні покинуті діти у нас»

Катерина Середа
новини

Адвокати заявили про відвід судді у справі про несплату податків власницею агробізнесу в Миколаєві, яка третій місяць під арештом

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві витратять понад ₴3 млн на перевірку якості води в бюветах

Світлана Іванченко
новини

Понад третина держкомпаній Миколаївщини не подала фінзвіти за 2024 рік

Світлана Іванченко
новини

Миколаївщина — серед лідерів за кількістю підривів на мінах в Україні

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині вночі збили 18 «Шахедів»
У Фінляндії прогнозують, що Росія після війни в Україні нарощуватиме сили біля їхнього кордону
Зеленський: Росія не готова до припинення вогню, потрібен тиск з усіх боків

Шамрай проти передачі обласній владі лікарень Миколаєва, бо буде як з Будинком дитини: «Сьогодні покинуті діти у нас»

На ремонт Варварівського мосту у Миколаєві витратять ще ₴54,4 млн до кінця 2026 року

2 години тому

Небезпека під землею: чому Миколаївщина потребує більше знань про міни

Головне сьогодні