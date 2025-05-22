Зранку у Херсоні через російську атаку загинула жінка

Наслідки обстрілу Херсона, фото: Нацполіція

Вранці 22 травня армія РФ з артилерії обстріляла Херсон, у результаті атаки загинула 85-річна жінка, яка перебувала в будинку.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За даними Херсонської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (частина 2 статті 438 КК України).

Крім цього, російські військові протягом доби обстріляли 35 населених пунктів Херсонщини, зазначив Олександр Прокудін.

За його словами, пошкоджені газопроводи, чотири багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків та автомобілі. Також 11 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вночі 22 травня російські війська атакували і Миколаїв та передмістя дронами-камікадзе «Shahed 131/136». Але станом на ранок інформації про постраждалих або пошкодження не надходило.