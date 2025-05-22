На тимчасово окупованій Херсонщині вибухнула машина з «кадирівцями», — ГУР
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- Даріна Мельничук
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11:15, 22 травня, 2025
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У вівторок, 20 травня, на тимчасово окупованій території Херсонської області, між Скадовськом і Антонівкою, вибухнув автомобіль, в якому перебували четверо офіцерів підрозділу російських окупаційних сил «Ахмат».
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідників, усі військові, що перебували в машині, загинули. Після першого вибуху пролунав повторний — здетонував боєкомплект, який перевозили окупанти.
«ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українські розвідники уразили передовий пункт управління росіян на окупованій Херсонщині.
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