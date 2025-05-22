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На тимчасово окупованій Херсонщині вибухнула машина з «кадирівцями», — ГУР

Херсонська область, ілюстраційне фото: Радіо СвободаХерсонська область, ілюстраційне фото: Радіо Свобода

У вівторок, 20 травня, на тимчасово окупованій території Херсонської області, між Скадовськом і Антонівкою, вибухнув автомобіль, в якому перебували четверо офіцерів підрозділу російських окупаційних сил «Ахмат».

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідників, усі військові, що перебували в машині, загинули. Після першого вибуху пролунав повторний — здетонував боєкомплект, який перевозили окупанти.

«ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські розвідники уразили передовий пункт управління росіян на окупованій Херсонщині.

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