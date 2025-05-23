На продуктовій базі у Первомайську спалахнув контейнер із товарами
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- Марія Хаміцевич
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11:33, 23 травня, 2025
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Минулої доби, 22 травня, рятувальники Миколаївської області шість разів виїжджали на гасіння пожеж. Найбільша з них сталася у Первомайську — загорівся утеплювач покрівлі контейнера з непродовольчими товарами на продуктовій базі.
Вогонь вдалося швидко зупинити — площа займання склала 60 квадратних метрів, повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Також два сараї горіли у приватному секторі Первомайська — вдень і ввечері. Ще одну пожежу зафіксували в селі Прибузьке. Усі займання вдалося локалізувати без поширення на житлові будинки.
Крім того, у Миколаєві горіло сміття й очерет на відкритій території, а також сміття у закинутій будівлі. Причини більшості пожеж встановлюються, одну спричинило коротке замикання.
Також нагадаємо, що вранці 23 травня в Інгульському районі Миколаєва в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки вибухнув газ. За словами рятувальників, вибух зруйнував внутрішні стіни квартири, пошкодив вікна та балкони на верхніх поверхах, а також два припарковані поруч автомобілі. Постраждала жінка.
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