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Росіяни атакували Київ ракетами та дронами: спалахнули пожежі

Обстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНСОбстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНС

Уночі 24 травня російські війська атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами. Через це в кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Про це повідомили в ДСНС України.

У Солом’янському районі загоряння виникло у квартирах на 4-5 поверхах у житловій п'ятиповерхівці. Пожежники врятували мешканця який надихався димом. Його передали медикам.

В Оболонському районі спалахнула пожежа на балконах у дев’ятиповерхівці, з третього по шостий поверх. Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулися по медичну допомогу.

У Святошинському районі внаслідок обстрілу сталася пожежа в одноповерховій нежитловій будівлі, де були лакофарбові матеріали.

Окрім цього, як повідомив міський голова Віталій Кличко, падіння уламків також зафіксували у Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.

Наразі відомо про 8 постраждалих. Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці у Святошинському районі.

Обстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНСОбстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНС
Обстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНСОбстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНС
Обстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНСОбстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНС
Обстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНСОбстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНС
Обстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНСОбстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНС
Обстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНСОбстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНС
Обстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНСОбстріл Києва ракетами та дронами 24 травня, фото: ДСНС

Нагадаємо, що також російська армія чотири рази атакувала Миколаївську область. В одному із сіл внаслідок удару було пошкоджено два приватні будинки.

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