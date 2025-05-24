На Миколаївщині згорів причіп з 20 вуликами, ще 40 вдалося врятувати

Пожежа причіпа із вуликами на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом останньої доби в Миколаївській області рятувальники зафіксували шість пожеж.

Про це 24 травня повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Поблизу Снігурівки згорів вантажний причіп із вуликами. Вогонь знищив 20 вуликів і сам причіп. Рятувальникам вдалося зберегти 40 вуликів і ще два причепи. Загальна площа займання склала 12 квадратних метрів.

У селі Бузьке Вознесенського району горів сарай на території приватного будинку. Пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів.

Також у Миколаєві горіло сміття в чотирьох металевих контейнерах. Ще одне займання сміття сталося за межами села Красне Березанської громади. Усі ці пожежі швидко ліквідували.

Окрім того, дві незначні пожежі автомобілів у Миколаєві (УАЗ 452 та ВАЗ 2103) власники встигли загасити самостійно до приїзду рятувальників.

Пожежа на Миколаївщині 23 травня, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині 23 травня, фото: ДСНС

Нагадаємо, що за день до цього сталася пожежа у Первомайську — загорівся утеплювач покрівлі контейнера з непродовольчими товарами на продуктовій базі. Там площа займання склала 60 квадратних метрів.