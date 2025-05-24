  • субота

    24 травня, 2025

  • 24.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 травня , 2025 субота

  • Миколаїв • 24.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині згорів причіп з 20 вуликами, ще 40 вдалося врятувати

Пожежа причіпа із вуликами на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа причіпа із вуликами на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом останньої доби в Миколаївській області рятувальники зафіксували шість пожеж.

Про це 24 травня повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Поблизу Снігурівки згорів вантажний причіп із вуликами. Вогонь знищив 20 вуликів і сам причіп. Рятувальникам вдалося зберегти 40 вуликів і ще два причепи. Загальна площа займання склала 12 квадратних метрів.

У селі Бузьке Вознесенського району горів сарай на території приватного будинку. Пожежу ліквідували на площі 15 квадратних метрів.

Також у Миколаєві горіло сміття в чотирьох металевих контейнерах. Ще одне займання сміття сталося за межами села Красне Березанської громади. Усі ці пожежі швидко ліквідували.

Окрім того, дві незначні пожежі автомобілів у Миколаєві (УАЗ 452 та ВАЗ 2103) власники встигли загасити самостійно до приїзду рятувальників.

Пожежа на Миколаївщині 23 травня, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 23 травня, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині 23 травня, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 23 травня, фото: ДСНС

Нагадаємо, що за день до цього сталася пожежа у Первомайську — загорівся утеплювач покрівлі контейнера з непродовольчими товарами на продуктовій базі. Там площа займання склала 60 квадратних метрів.

Останні новини про: Пожежі

Склад з комбікормом горів на Миколаївщині
На ТЕЦ у Білій Церкві сталася пожежа: загинули двоє людей
На продуктовій базі у Первомайську спалахнув контейнер із товарами
Реклама

Читайте також:

новини

У ДЖКГ Миколаєва пояснили, що не переслідують ціль знести дерева для АЗС, а просто «діють в межах повноважень»

Катерина Середа
новини

Реконструкція очисних водоканала для запуску нового водогону у Миколаїв коштуватиме державі ₴70 млн

Юлія Бойченко
новини

Шамрай відповіла, чи всі сімейні амбулаторії Миколаєва згодні на її реформу: Там тимчасові керівники

Аліна Квітко
новини

Під будівлею суду у Миколаєві силовики вручили другу підозру власниці агробізнесу, яку тримають в СІЗО за несплату податків

Аліса Мелік-Адамян
новини

ДЖКГ Миколаєва просить Екоінспекцію погодити знесення 192 дерев для будівництва АЗС на Кобера

Катерина Середа

Останні новини про: Пожежі

На продуктовій базі у Первомайську спалахнув контейнер із товарами
На ТЕЦ у Білій Церкві сталася пожежа: загинули двоє людей
Склад з комбікормом горів на Миколаївщині

Атаки дронами на Миколаївщині: пошкоджені два будинки

Росіяни атакували Київ ракетами та дронами: спалахнули пожежі

3 години тому

Вночі на Миколаївщині збили десять «Шахедів»

Головне сьогодні