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Росіяни вдарили по агропідприємству на Баштанщині, яке належало миколаївському депутату

Володимир Фроленко разом із сином перебували на території підприємства у момент атаки. Фото із Facebook-сторінки депутата Миколаївської обласної радиВолодимир Фроленко разом із сином перебували на території підприємства у момент атаки. Фото із Facebook-сторінки депутата Миколаївської обласної ради

Внаслідок російської атаки по Баштанському району Миколаївської області було зруйновано сільськогосподарське підприємство, що належало депутату обласної ради від забороненої «ОПЗЖ».

Як повідомив власник Володимир Фроленко у Facebook, у момент атаки він перебував на території підприємства разом із своїм сином.

На кадрі, які Володимир Фроленко опублікував, вони тримають в руках уламки дрону, який пошкодив заклад у селі Привільне. Після удару там пошкоджено ангари та вигоріла техніка.

— Війна торкнулася кожного з нас. Війна об’єднує, війна виснажує, війна забирає дорогих нам людей, під час війни неможливо просто залишитися осторонь і перечекати коли все закінчиться. Вночі «шахеди» атакували моє сільгосппідприємство в Привільному Баштанського району Миколаївської області. Зруйновані ангари, згоріла техніка, в момент удару ми з сином знаходилися на території підприємства, дякувати Богу залишилися живі, — написав депутат.

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Нагадаємо, що від ворожого удару на агропідприємстві вночі 25 травня було пошкоджено склад сільськогосподарського підприємства, пʼять комбайнів та гусеничний трактор.

Удар по Миколаєву 25 травня

Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку. Загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток. 

Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.

Також влада повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.

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