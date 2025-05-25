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Над Миколаївщиною протиповітряна оборона знищила 32 безпілотника

Наслідки атаки по Миколаєву. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки атаки по Миколаєву. Фото: Миколаївська ОВА

Вночі над Миколаївщиною знищили 32 безпілотних літальних апарати типу «Shahed 131/136».

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Нагадаємо, що російські війська атакували Україну 69 ракетами та 298 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 45 ракет та знешкодила 266 дронів.

Росія завдала комбінованого удару, застосувавши 367 засобів:

  • 9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 (район пусків — Курська область РФ);
  • 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, «Калібр» із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків — Саратовська область та акваторія Чорного моря);
  • 1 крилату ракету Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (пуски з північного напрямку);
  • 298 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів (із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ).

Удар по Миколаєву 25 травня

Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку. Загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток. 

Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.

Також влада повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.

Правоохоронці  вже відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 2 статті 438 КК України).

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