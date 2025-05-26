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Пожежі на Миколаївщині: п’ять загорянь за добу, є постраждалі

Пожежі в Миколаївській області 25 травня, фото: ДСНСПожежі в Миколаївській області 25 травня, фото: ДСНС

У Миколаївській області 25 травня та в ніч на 26 травня виникло п’ять пожеж, серед яких — займання у житлових будинках, магазині та загоряння сухої рослинності.

Найбільш резонансний інцидент стався у Миколаєві, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вранці у квартирі на п’ятому поверсі дев’ятиповерхівки виникло займання, ймовірно через коротке замкнення електропроводки. До прибуття рятувальників господар самостійно ліквідував вогонь, однак він і його мати отруїлися димом. Обох шпиталізували.

Ще один випадок стався у Снігурівці Баштанського району — загорівся продуктовий магазин. Площа займання склала 15 квадратних метрів, вогонь оперативно загасили пожежники.

У нічний час пожежі сталися в житловому секторі:

  • У селі Новопетрівка Широківської громади згоріли житловий будинок і сарай. До гасіння було залучено техніку місцевого підприємства, площа займання — 70 квадратних метрів;
  • У Вознесенську горів житловий будинок, площа пожежі склала 50 квадратних метрів.

П’ятий випадок — масштабне загоряння очерету та сухої трави у селі Себине Костянтинівської громади. Полум’я охопило площу 3 тисячі квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували пожежу без поширення на інші території.

Пожежі в Миколаївській області 25 травня, фото: ДСНСПожежі в Миколаївській області 25 травня, фото: ДСНС
Пожежі в Миколаївській області 25 травня, фото: ДСНСПожежі в Миколаївській області 25 травня, фото: ДСНС

Нагадаємо,  раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

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