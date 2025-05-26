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Російські обстріли Херсонщини: одна людина загинула, четверо поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція / для ілюстраціїНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція / для ілюстрації

Упродовж доби 25 травня Херсонщина зазнала масованих обстрілів з боку російської армії. Внаслідок атак загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під вогнем опинилися 30 населених пунктів регіону. Російські війська обстрілювали житлові квартали та об’єкти соціальної інфраструктури. Унаслідок атак пошкоджено дві багатоповерхівки, 11 приватних будинків, газопровід, мобільну вежу та кілька автомобілів.

Нагадаємо, що внаслідок російських атак на Херсонську область 24 травня постраждали десятки населених пунктів. Загинула дитина.

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