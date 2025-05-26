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Працював на «Лохматого» та наводив ракети на аеродром: миколаївцю повідомили про підозру

Підозрюваний у роботі на РФ, фото: Миколаївська обласна прокуратураПідозрюваний у роботі на РФ, фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві затримали 57-річного місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

За даними СБУ, він передавав росіянам інформацію про розташування блокпостів, військових, техніки та місцевого аеродрому.

Зібрану інформацію чоловік надсилав у чат-бот, пов’язаний із проросійським блогером Сергієм Лебедєвим, відомим як «Лохматий». Лебедєв переховується в тимчасово окупованому Донецьку та, за даними СБУ, працює на ФСБ та російську розвідку.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами. Його взяли під варту без права на заставу, зазначили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Слідчі повідомили йому про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації щодо розміщення ЗСУ під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Переписка підозрюваного у роботі на РФ миколаївця, фото: СБУПереписка підозрюваного у роботі на РФ миколаївця, фото: СБУ
Переписка підозрюваного у роботі на РФ миколаївця, фото: СБУПереписка підозрюваного у роботі на РФ миколаївця, фото: СБУ

Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщині затримали 57-річну жінку, яка працювала в одному з управлінь Первомайської міськради. Її також підозрюють у роботі на Сергія Лебедєва.

Раніше повідомлялось, що мешканка Очакова отримала 8 років вʼязниці за передачу координатів місць дислокації Збройних сил. Вона передавала дані через куратора так званого «підпілля» Сергія Лебедєва.

Згідно із контекстом повідомлень та іменем, з яким вона звертається у своїх повідомленнях, найімовірніше, що вона користувалась Telegram-каналом «Лохматий Z Николаев», власником якого є Сергій Лебедєв, який працював на ФСБ як «позаштатний» журналіст московського інформагентства «РИА Новости». 

Відомо, що Сергій Лебедєв проживав колись в Миколаєві. Наразі він мешкає на території окупованої частини України. В своєму каналі він збирає та передаває російським окупантам інформацію для майбутніх обстрілів, зокрема Миколаєва.

Для цього він встановлював контакти із місцевими, які були готові передавати йому дані. Неодноразово Служба безпеки України встановлювала особи цих людей.

Слід зазначити, що у 2023 році Служба безпеки України в Миколаївській області викрила російську агентурну мережу з 13 місцевих жителів, які працювали на ФСБ та Сергія Лебедєва.

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