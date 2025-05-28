Доба на Херсонщині: 13 поранених, десятки обстріляних населених пунктів, зруйновані будинки

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби, 27 травня, російські війська масовано атакували Херсонську область дронами, артилерією та авіацією. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни пошкоджено щонайменше дві багатоповерхівки, 10 приватних будинків, гараж і легковий автомобіль.

Внаслідок обстрілів поранення дістали 13 людей. Серед них — 74-річна жителька Антонівки, яка постраждала під час атаки ворожого безпілотника. У неї мінно-вибухова травма, уламкові поранення шиї, грудної клітки та ніг. Стан середньої тяжкості, зазначили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Ще один постраждалий — 83-річний чоловік із Дніпровського району. Він зазнав тяжких поранень внаслідок нічного обстрілу: відкритої рани голови, перелому черепа, забою мозку та перелому ребра. Лікарі борються за його життя.

Також росіяни обстрілювали і Миколаївську область. Уночі 28 травня вони атакували FPV-дроном одне із сіл, внаслідок чого поранення дістала 7-річна дівчинка. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач.