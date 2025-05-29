Росія обстріляла 39 населених пунктів Херсонщини: 10 поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині протягом доби поранені 10 людей. Армія РФ атакувала 39 населених пунктів області.

Про це 29 травня повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, зафіксовані пошкодження газопроводів, двох багатоповерхівок, восьми приватних будинків, а також господарських будівель та автомобілів, йдеться у дописі.

Крім цього, сьогодні зранку росіяни з дрона атакували приватний сектор Дніпровського району. Внаслідок чого контузію та мінно-вибухову травму отримав 94-річний місцевий житель. Співробітники поліції доправили чоловіка до лікарні, повідомли у Херсонській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, також 28 травня російські війська двічі атакували Миколаївщину. В одному із сіл внаслідок удару загорівся дах будинку та суха трава. Ще один обстріл пошкодив приватний будинок і автомобіль.