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На Херсонщина через російські обстріли загинула 1 людина, 8 — поранені

Наслідки російських обстрілів. Фото ілюстративне: Сергій НужненкоНаслідки російських обстрілів. Фото ілюстративне: Сергій Нужненко

Минулої доби РФ атакувала 36 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще восьмеро — отримали поранення, пошкоджені будинки та інфраструктура.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російські війська били по житлових кварталах і об’єктах критичної інфраструктури. Пошкоджені щонайменше п’ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, господарчі споруди, газопровід і легковий автомобіль. 

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили п’ять багатоповерхівок та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарчі споруди та приватний автомобіль», — написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що за минулу добу та у ніч на 1 червня російські війська декілька разів атакували Миколаївщину, пошкоджена цивільна інфраструктура, постраждалих немає.

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