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За тиждень на Херсонщині знищили майже дві тисячі дронів

Херсонська область. Ілюстраційне фото: ShutterstockХерсонська область. Ілюстраційне фото: Shutterstock

Минулого тижня над Херсонською областю Сили оборони знищили 78% російських безпілотників.

Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що з 2 червня по 8 червня росіяни застосували 2497 FPV-дрон та «скидів», з них 1043 — у межах Херсонської громади.

Загалом знищили 1950 безпілотників, з них 829 — на території Херсонської громади.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВАПротидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, протягом минулої доби під обстрілами опинилися 33 населені пункти Херсонської області.

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