Обстріли Херсонщини: загинув чоловік, вісім людей поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російська армія обстріляла 32 населені пункти Херсонської області. Загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення.

Про це 10 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ударами були Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Гаврилівка, Дарʼївка, Дудчани, Зимівник, Зміївка, Золота Балка, Козацьке, Качкарівка, Кізомис, Костирка, Львове, Милове, Микільське, Наддніпрянське, Новоберислав, Новоолександрівка, Новотягинка, Олександрівка, Осокорівка, Понятівка, Станіслав, Софіївка, Степанівка, Томина Балка, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка та Херсон.

Обстрілами пошкоджені пʼять багатоповерхівок, 15 приватних будинків, газопроводи та приватні автомобілі.

Також протягом 9 червня російські війська здійснили серію атак по території Миколаївської області. В одному із сіл пошкоджені дах і вікна в двох приватних будинках.