Херсонщину обстріляли понад 30 разів: є загиблий і поранені

Наслідки після російських обстрілів Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби 12 червня російські війська обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини, внаслідок атак загинула одна людина, ще семеро дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що російська армія обстрілювала Херсонщину з артилерії, дронів і авіації. Під вогнем опинилися щонайменше 35 населених пунктів, зокрема місто Херсон, а також Антонівка, Дудчани, Білозерка, Берислав, Широка Балка, Станіслав, Новоолександрівка, Тягинка, Осокорівка, Софіївка, Наддніпрянське, Комишани, Козацьке та інші.

За даними ОВА, російські удари були спрямовані по житлових кварталах, об’єктах критичної та соціальної інфраструктури. Внаслідок обстрілів пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 13 приватних осель, автозаправну станцію, господарську споруду та цивільний транспорт.

Нагадаємо, що вчора російські війська обстріляли 41 населений пункт Херсонщини. Поранення отримали 12 людей, серед них — дитина.