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За добу росіяни обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Під російськими обстрілами минулої доби перебували 30 населених пунктів правобережної Херсонщини, є постраждалі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок російської збройної агресії загинула одна людина, ще одна – була поранена. Снарядами пошкоджені одна багатоповерхівка та 10 приватних будинків, стільникова вежа, газопроводи, господарчі споруди та приватні автомобілі.

Нагадаємо, також 14 червня російська армія атакувала і Миколаївську область дронами FPV. Внаслідок удару по одному із сіл було пошкоджено приватний будинок.

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