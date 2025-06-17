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МЗС закликає українців залишити Ізраїль та Іран

Наслідки ракетного обстрілу Бат-Ямі, Ізраїль, 15 червня 2025 року. Фото: ReutersНаслідки ракетного обстрілу Бат-Ямі, Ізраїль, 15 червня 2025 року. Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ України закликає громадян терміново залишити Ізраїль та Іран через небезпеку, спричинену збройним конфліктом між країнами.

Йдеться про безпрецедентне загострення ситуації на Близькому Сході, що вже призвело до жертв серед цивільного населення.

Рекомендації українцям від МЗС

У зовнішньополітичному відомстві наполегливо рекомендують українцям, які перебувають на території Ізраїлю та Ірану, якнайшвидше залишити регіон до стабілізації ситуації. Тим, хто не може виїхати, радять неухильно дотримуватися правил безпеки.

Серед рекомендацій від МЗС України зазначається:

  • Зберігайте пильність: стежте за офіційними повідомленнями, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, негайно прямуйте в укриття.
  • Не виходьте без потреби: уникайте масових скупчень, зберігайте спокій.
  • Майте документи при собі: це допоможе швидше пройти перевірки або евакуацію.
  • Стежте за оновленнями посольств: вони публікують інформацію про евакуаційні шляхи.

Українські посольства в обох країнах вже формують евакуаційні списки та шукають безпечні способи вивезення громадян. У разі небезпеки закликають звертатися до дипломатичних установ або телефонувати на цілодобову гарячу лінію МЗС за номером +38 044 238 15 88 або писати на електронну пошту cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, що 14 червня в Ізраїлі внаслідок прямого влучання іранської ракети у багатоповерхівку загинула родина з Одеси з п'яти людей. Вони приїхали до Ізраїлю для лікування важкохворої дитини.

Як повідомлялось, у ніч на 15 червня Іран здійснив ракетну атаку по Ізраїлю. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще понад 200 отримали поранення, близько 35 людей вважаються зниклими безвісти.

14 червня Путін і Трамп провели телефонну розмову, в якій обговорили загострення між Ізраїлем та Іраном, а також ситуацію в Україні.

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Крім цього, Трамп заявив, що незабаром Іран та Ізраїль можуть укласти мирну угоду — і саме він активно сприяє цьому процесу.

Детальніше про ситуацію на Близькому Сході

1 травня стало відомо, що США отримали розвіддані про підготовку Ізраїлем удару по ядерних об'єктах Ірану. Саудівська Аравія закликала Тегеран розглянути пропозицію США щодо ядерної угоди, щоб уникнути конфлікту.

7 червня Іран заявив про отримання секретної інформації про ядерну програму Ізраїлю. У разі провалу перемовин Тегеран погрожував ударами по американських базах у регіоні. Дональд Трамп підтвердив, що США готуються до можливих військових дій.

У ніч проти 13 червня Ізраїль почав операцію Rising Lion, атакувавши ядерний об'єкт у Натанзі. Іран підтвердив пошкодження. Глава МАГАТЕ заявив, що підвищеного рівня радіації не зафіксовано.

У відповідь Іран запустив понад 100 дронів, хоча офіційно це заперечив. Трамп сказав, що знав про плани Ізраїлю, але США в операції не брали участі.

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