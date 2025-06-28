Через російську атаку дронів на Одесу загинуло подружжя, серед постраждалих — діти

Обстріл Одеси 27 червня. Фото: ДСНС Одещини

Російські війська 27 червня атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинуло подружжя, серед постраждалих — двоє дітей.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла загиблого подружжя. У лікарні перебувають двоє дітей. Також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури — житлових будинків та автомобілів.

«Рятувальники дістали з-під завалів тіла подружжя, яке загинуло внаслідок ворожого удару дрону по житловій будівлі. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Наразі у медичних закладах двоє постраждалих дітей: 7-річний хлопець у стані середньої тяжкості та трирічний малюк, який отруївся продуктами горіння. Медики надають їм всю необхідну допомогу», — зазначив Олег Кіпер.

Пізніше стало відомо ще про чотирьох постраждалих дорослих. Їх госпіталізували, стан — середньої тяжкості.

У ДСНС повідомили, що Росія вдарила по 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок влучання виникла пожежа на 7, 8 і 9 поверхах. Люди опинилися заблокованими у квартирах.

Обстріл Одеси 27 червня. Фото: ДСНС Одещини

Обстріл Одеси 27 червня. Фото: ДСНС Одещини

Обстріл Одеси 27 червня. Фото: ДСНС Одещини

Обстріл Одеси 27 червня. Фото: ДСНС Одещини

Обстріл Одеси 27 червня. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, 27 червня, російські війська одинадцять разів обстріляли FPV-дронами та артилерією Куцурубську громаду Миколаївської області.