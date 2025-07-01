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Більшість можна було б уникнути: ДСНС про 61 пожежу на Миколаївщині за добу

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

30 червня та в ніч проти 1 липня у Миколаївській області сталися 61 пожежа. Знову горіло у всіх районах області.

Із них 14 займань сталися в житловому секторі, ще 40 — на відкритій території, повідомили 30 червня в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Загальна площа займання (без урахування пожеж на полях) перевищила 86 гектарів.

Унаслідок вогню знищено 5 господарчих споруд. Ще 5 приватних будинків і 8 господарських будівель пошкоджено.

Вогнебоці наголошують: більшість пожеж можна було б уникнути, якби люди дотримувалися правил пожежної безпеки.

«Статистика вражає з кожним днем все більше й більше!», — зазначили у ДСНС.

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що за цю добу на Миколаївщині сталися також пʼять пожеж на полях. Знищено понад 520 гектарів зернових культур.

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Також майже кожного дня горять поля з врожаєм. Крім цього, пожежі виникають і через російські обстріли.

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