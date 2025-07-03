  • четвер

    3 липня, 2025

  • 24.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 3 липня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 24.6° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі: п’ятеро постраждалих, зокрема діти

Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов

Вночі 3 липня російські війська атакували Одесу дронами Shahed. Один із них влучив у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомили міський голова Геннадій Труханов та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок удару виникла пожежа на 7–9 поверхах будинку. П’ятеро людей постраждали, серед них — двоє дітей семи та девʼяти років. Дітей шпиталізували, вони надихались димом під час пожежі. Троє дорослих отримали медичну допомогу, двоє з них продовжують лікування амбулаторно.

Зруйновано 6 квартир, ще 36 — частково пошкоджені. Рятувальники евакуювали 50 людей, з них 10 — за допомогою спецтехніки. На місці працюють фахівці, психологи та розгорнуто Пункт незламності ДСНС.

Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов
Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій ТрухановНаслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов

Нагадаємо, що російські війська нещодавно також атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинуло подружжя, серед постраждалих — двоє дітей. Тоді росіяни також вдарили по багатоповерхівці.

Останні новини про: Війна в Україні

На Одещині затримали командування батальйону, яке підозрюють у розкраданні ₴100 млн
Оприлюднив дані про ЗСУ на YouTube: в Одесі чоловіка засудили до 5 років тюрми
Через обстріл Миколаївщини пошкоджені пʼять будинків, виникли пожежі
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська обласна рада поповнилась новими депутатками від «Слуги народу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

З початку року на Миколаївщині згоріло понад 760 гектарів полів під час збору врожаю

Даріна Мельничук
новини

Верховний Суд скасував заборону партії «Наш край»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївелектротранс» планує закупити скла на ₴3,3 млн: для чого

Юлія Бойченко
новини

На Миколаївщині призначено нового керівника прокуратури: ним став Ігор Домущей

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Через обстріл Миколаївщини пошкоджені пʼять будинків, виникли пожежі
Оприлюднив дані про ЗСУ на YouTube: в Одесі чоловіка засудили до 5 років тюрми
На Одещині затримали командування батальйону, яке підозрюють у розкраданні ₴100 млн

З початку року на Миколаївщині згоріло понад 760 гектарів полів під час збору врожаю

Харлан готується повернутися на доріжку

Через обстріл Миколаївщини пошкоджені пʼять будинків, виникли пожежі