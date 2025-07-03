Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі: п’ятеро постраждалих, зокрема діти

Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов

Вночі 3 липня російські війська атакували Одесу дронами Shahed. Один із них влучив у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомили міський голова Геннадій Труханов та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок удару виникла пожежа на 7–9 поверхах будинку. П’ятеро людей постраждали, серед них — двоє дітей семи та девʼяти років. Дітей шпиталізували, вони надихались димом під час пожежі. Троє дорослих отримали медичну допомогу, двоє з них продовжують лікування амбулаторно.

Зруйновано 6 квартир, ще 36 — частково пошкоджені. Рятувальники евакуювали 50 людей, з них 10 — за допомогою спецтехніки. На місці працюють фахівці, психологи та розгорнуто Пункт незламності ДСНС.

Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов

Наслідки обстрілу Одеси 3 липня. Фото: Генадій Труханов

Нагадаємо, що російські війська нещодавно також атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинуло подружжя, серед постраждалих — двоє дітей. Тоді росіяни також вдарили по багатоповерхівці.