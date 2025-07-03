Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі: п’ятеро постраждалих, зокрема діти
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- Марія Хаміцевич
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9:38, 03 липня, 2025
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Вночі 3 липня російські війська атакували Одесу дронами Shahed. Один із них влучив у житлову багатоповерхівку.
Про це повідомили міський голова Геннадій Труханов та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок удару виникла пожежа на 7–9 поверхах будинку. П’ятеро людей постраждали, серед них — двоє дітей семи та девʼяти років. Дітей шпиталізували, вони надихались димом під час пожежі. Троє дорослих отримали медичну допомогу, двоє з них продовжують лікування амбулаторно.
Зруйновано 6 квартир, ще 36 — частково пошкоджені. Рятувальники евакуювали 50 людей, з них 10 — за допомогою спецтехніки. На місці працюють фахівці, психологи та розгорнуто Пункт незламності ДСНС.
Нагадаємо, що російські війська нещодавно також атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинуло подружжя, серед постраждалих — двоє дітей. Тоді росіяни також вдарили по багатоповерхівці.
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