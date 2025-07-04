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У Києві після обстрілу зафіксували сильне забруднення повітря: людям радять не виходити на вулицю

Наслідки нічного обстрілу Києва, 4 липня 2025 року. Фото: Instagram/libkosНаслідки нічного обстрілу Києва, 4 липня 2025 року. Фото: Instagram/libkos

У Києві вранці 4 липня зафіксовано високий рівень забруднення повітря. Це стало наслідком масштабних пожеж, спричинених нічним російським ракетним обстрілом.

Радіаційний фон у столиці залишається в межах норми, повідомило Міністерство захисту довкілля з посиланням на міські пункти моніторингу.

Мешканців закликають за можливості залишатися в приміщеннях, не відкривати вікна, вживати більше води й використовувати очищувачі повітря. Особливу обережність мають дотримуватися люди з хворобами дихальної або серцево-судинної систем.

«До стабілізації ситуації рекомендуємо за можливості не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум», — йдеться в повідомленні.

Наслідки нічного обстрілу Києва, 4 липня 2025 року. Фото: Instagram/libkosНаслідки нічного обстрілу Києва, 4 липня 2025 року. Фото: Instagram/libkos
Наслідки нічного обстрілу Києва, 4 липня 2025 року. Фото: Instagram/libkosНаслідки нічного обстрілу Києва, 4 липня 2025 року. Фото: Instagram/libkos
Наслідки нічного обстрілу Києва, 4 липня 2025 року. Фото: Instagram/libkosНаслідки нічного обстрілу Києва, 4 липня 2025 року. Фото: Instagram/libkos

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни обсяг шкоди завданої атмосферному повітрю на Миколаївщині склав 457 мільярдів гривень.

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