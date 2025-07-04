У Києві після обстрілу зафіксували сильне забруднення повітря: людям радять не виходити на вулицю
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- Марія Хаміцевич
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10:42, 04 липня, 2025
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У Києві вранці 4 липня зафіксовано високий рівень забруднення повітря. Це стало наслідком масштабних пожеж, спричинених нічним російським ракетним обстрілом.
Радіаційний фон у столиці залишається в межах норми, повідомило Міністерство захисту довкілля з посиланням на міські пункти моніторингу.
Мешканців закликають за можливості залишатися в приміщеннях, не відкривати вікна, вживати більше води й використовувати очищувачі повітря. Особливу обережність мають дотримуватися люди з хворобами дихальної або серцево-судинної систем.
«До стабілізації ситуації рекомендуємо за можливості не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни обсяг шкоди завданої атмосферному повітрю на Миколаївщині склав 457 мільярдів гривень.
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