Обстріли Миколаївщини завдали понад ₴450 млрд збитків атмосферному повітрю

Головна спеціалістка відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря Миколаївської області Надія Кривцун. Фото: «МикВісті»

Від початку повномасштабної війни обсяг шкоди завданої атмосферному повітрю на Миколаївщині склав 457 мільярдів гривень.

Про це повідомила головна спеціалістка відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря Миколаївської області Надія Кривцун під час брифінгу 2 липня, пишуть «МикВісті».

«З початку повномасштабних військових дій інспекція займається розрахунком шкоди від збройної агресії. З лютого 2022 по 1 липня 2025 року на підставі відповідної методики вже була розрахована шкода атмосфері Миколаївщини, яка сягнула 457 мільярдів гривень», — зазначила Надія Кривцун.

З цієї суми 452 мільярди гривень — це збитки від горіння лісів, полів та іншої рослинності.

«У цю суму входить шкода розміром 300 мільярдів гривень, яку інспекція порахувала внаслідок пожеж на території Кінбурнського півострова, де загальний масштаб пожеж досяг 7 тисяч 590 гектарів. А маса викидів забруднюючих речовин в атмосферу протягом цих пожеж склала 5,5 мільярда тонн», — додала Надія Кривцун.

Також вона повідомила, що цього року інспекцією провела 70 розрахунків шкоди від пожеж, спричинених обстрілами, і ця шкода склала 48 мільйонів гривень.

Уся зібрана інформація про розраховані збитки інспекція передає до оперативного штабу України для фіксації, впорядкування та внесення до Єдиного реєстру шкоди довкіллю. У подальшому ці дані використають для стягнення завданих збитків у міжнародних судах.

Нагадаємо, за добу на Миколаївщині через 26 пожеж на відкритих територіях завдано збитків майже на 51 мільйон гривень. За попередніми розрахунками, в атмосферу потрапило понад 16 600 тонн шкідливих речовин, з яких 16 400 тонн — це діоксид вуглецю.