Збитки від пожеж на Миколаївщини за добу сягнули ₴51 млн

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

За останню добу на Миколаївщині через 26 пожеж на відкритих територіях завдано збитків майже на 51 мільйон гривень.

Про це повідомила Держекоінспекція у Миколаївській області.

Пожежі виникли в Миколаєві та в кількох районах області. Горіли суха трава, очерет, чагарники та сміття. Загальна площа загорянь — понад 23 гектари.

За попередніми розрахунками, в атмосферу потрапило понад 16 600 тонн шкідливих речовин, з яких 16 400 тонн — це діоксид вуглецю.

Рятувальники нагадують: спалювання сухої рослинності заборонене законом. Порушникам загрожують штрафи — від 3 060 до 30 600 гривень залежно від обставин і статусу особи.

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.