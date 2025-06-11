За добу на Миколаївщині сталося 26 пожеж сухої трави

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

На Миколаївщині зростає кількість пожеж на відкритих територіях. Лише за 10 червня і ніч на 11 червня сталося 26 загорянь сухої трави.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Горіло в різних селах та містах області, зокрема в Березнегуватому, Кобзарцях, Баратівці, Снігурівці, Новому Бузі, Первомайську, Миколаєві та інших населених пунктах. Загальна площа займання — понад 23 гектари.

До гасіння залучили 100 рятувальників і 23 пожежні машини. Допомагали також місцеві пожежні команди та добровольці.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.