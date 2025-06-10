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У Миколаєві загорівся очерет у Ракетному урочищі

У Ракетному урочищі горить очерет. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Ракетному урочищі горить очерет. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 10 червня у Миколаєві в Ракетному урочищі виникла пожежа — горить очерет. На місці працюють рятувальники, триває ліквідація пожежі.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Загалом протягом дня в області зафіксовано 15 випадків займання сухої рослинності в різних районах — як за межами населених пунктів, так і поблизу житлових секторів.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки. Спалювання сухої рослинності завдає шкоди довкіллю та створює загрозу пожеж у житлових і дачних будинках.

У Ракетному урочищі горить очерет. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Ракетному урочищі горить очерет. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Ракетному урочищі горить очерет. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Ракетному урочищі горить очерет. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, вранці 10 червня в Корабельному районі Миколаєва сталася пожежа у приватному житловому будинку. Постраждала — 80-річна пенсіонерка. Її госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом — отруєння продуктами горіння.

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