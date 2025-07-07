Миколаївці вийшли на мітинг проти будівництва заправки у дубах

У Миколаєві мітингували проти будівництва заправки в зеленій зоні. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві у зеленій зоні біля заводу «Зоря»-«Машпроект» пройшов мітинг проти будівництва автозаправного комплексу OKKO.

Мітинг відбувся у неділю, 6 липня, повідомляє кореспондент «МикВісті».

У Миколаєві мітингували проти будівництва заправки в зеленій зоні. Фото: «МикВісті» У Миколаєві мітингували проти будівництва заправки в зеленій зоні. Фото: «МикВісті» У Миколаєві мітингували проти будівництва заправки в зеленій зоні. Фото: «МикВісті»

Зустріч організували колишня депутатка Миколаївської обласної ради Світлана Федорова та громадська активістка Анна Куркуріна. За попередніми підрахунками, туди прийшли понад 200 миколаївців.

Люди виступили проти масової вирубки багаторічних дубів у зеленій зоні для будівництва заправки. Як відомо, ТОВ «Світ здоров’я», хоче звести заправку між багатоповерхівками та територією ДП «Зоря»-«Машпроект». У звіті з оцінки впливу на довкілля забудовник акцентує, що сучасні АЗК — це не просто про пальне, а про комфорт водія. У планах — крім нового автозаправного комплексу, будівництво магазину й сервісного простору для водіїв та пасажирів. Однак їх зводитимуть у другу чергу. Сама АЗС забезпечить роботою 19 людей. Втім, головний архітектор міста вважає, що ця ситуація є реальним порушенням потреб мешканців, які і мають вирішувати, чи буде збудована заправка у цій зоні.

У Миколаєві мітингували проти будівництва заправки в зеленій зоні. Фото: «МикВісті» У Миколаєві мітингували проти будівництва заправки в зеленій зоні. Фото: «МикВісті»

Крім того, під час мітингу активісти також представили петицію про висловлення недовіри міському голові Миколаєва Олександру Сєнкевичу. У документі містяни звинувачують мера у бездіяльності, корупційних скандалах, системному ігноруванні звернень та, зокрема, у сприянні знищенню зелених зон. Петицію підписали 218 присутніх осіб.

У Миколаєві мітингували проти будівництва заправки в зеленій зоні. Фото: «МикВісті» У Миколаєві мітингували проти будівництва заправки в зеленій зоні. Фото: «МикВісті» У Миколаєві мітингували проти будівництва заправки в зеленій зоні. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, 2 липня у Миколаєві відбулися онлайн-громадські слухання щодо будівництва цієї заправки в парку біля «Зорі». Учасники розкритикували звіт з оцінки впливу на довкілля та звинуватили представників забудовника в плагіатстві.

Забудовника розкритикував і головний архітектор Миколаєва Євген Поляков. Він сказав, що нормальний бізнес таким шляхом не пішов би.

Скандальне будівництво у Інгульському районі

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась ще у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

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У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

Уже 28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні оренди земельної ділянки.

Нагадаємо, рік тому міськрада спочатку погодила фактичне відновлення дії договору оренди земельної ділянки площею 7 643 квадратних метрів львівській компанії «Світ здоров’я», формально — для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель. А уже через 2 місяці після цього рішення, міськрада погодила зміну цільового призначення призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. Обидва питання виносилися на розгляд сесії у «пакеті» з іншими земельними питаннями і приймались без обговорень.

Місцеві жителі у коментарі «МикВісті» кажуть, що громадських слухань щодо забудови цієї земельної ділянки не було і вони про них не чули. Вони нагадали, що ще до повномасштабного вторгнення вже намагались будувати АЗС у цій зоні — і тоді вдалося зупинити проєкт.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на скандал з будівництвом АЗС у зеленій зоні та доручив підлеглим підготувати доповідь.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков висловив подив, що на земельній ділянці — частині зеленої зони навпроти заводу «Зоря»-«Машпроект» планують знести майже дві сотні багаторічних дубів.

Він заявив, що не погоджувався на вирубку дубів на цій ділянці, а навпаки вимагав від орендаря висадити додатково 57 дерев, і це, за його словами, зафіксовано в договорі оренди. Окрім того, запевняє головний архітектор Миколаєва, компанія «Світ здоров’я» не має права «здійснювати дії, які призведуть до зміни екологічної ситуації», попри те, що сам факт будівництва АЗС уже вплине на екологічну ситуацію там.