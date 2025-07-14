Через обстріл у Миколаєві згорів склад із продукцією
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- Марія Хаміцевич
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11:11, 14 липня, 2025
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У Миколаєві через російський удар дронами, увечері 13 липня, по складу із продуктами виникла масштабна пожежа.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Пожежа виникла на площі 3500 квадратних метрів. На місці працювали 25 рятувальників і 7 спецмашин. До гасіння також залучили автодрабину та тактичного робота.
За словами рятувальників, пожежу вдалося швидко загасити. Інформації про постраждалих не було.
Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Також майже кожного дня горять поля з врожаєм. Крім цього, пожежі виникають і через російські обстріли.
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