Через обстріл у Миколаєві згорів склад із продукцією

Через обстріл у Миколаєві горів склад із продукцією. Фото: ДСНС

У Миколаєві через російський удар дронами, увечері 13 липня, по складу із продуктами виникла масштабна пожежа.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Пожежа виникла на площі 3500 квадратних метрів. На місці працювали 25 рятувальників і 7 спецмашин. До гасіння також залучили автодрабину та тактичного робота.

За словами рятувальників, пожежу вдалося швидко загасити. Інформації про постраждалих не було.

Через обстріл у Миколаєві горів склад із продукцією. Фото: ДСНС

Через обстріл у Миколаєві горів склад із продукцією. Фото: ДСНС

Через обстріл у Миколаєві горів склад із продукцією. Фото: ДСНС

Через обстріл у Миколаєві горів склад із продукцією. Фото: ДСНС

Через обстріл у Миколаєві горів склад із продукцією. Фото: ДСНС

Через обстріл у Миколаєві горів склад із продукцією. Фото: ДСНС

Через обстріл у Миколаєві горів склад із продукцією. Фото: ДСНС

Через обстріл у Миколаєві горів склад із продукцією. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Також майже кожного дня горять поля з врожаєм. Крім цього, пожежі виникають і через російські обстріли.